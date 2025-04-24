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Адам Кадыров получил третью высокую должность

Источник:
Sibnet.ru
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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров
Фото: ChuchkaPupka / CC0

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 17-летний Адам Кадыров стал секретарем Совета безопасности республики, следует из сообщения пресс-службы ведомства в ее телеграм-канале.

Впервые секретарем Совбеза Кадырова представили в телеграм-канале ведомства 21 апреля. В посте говорилось, что по поручению Адама Кадырова его заместители провели встречу с замначальника МЧС по республике Ризваном Залаевым.

На сайте Совбеза Кадыров уже указан в качестве секретаря. Но власти Чечни пока официально не сообщали о его новой должности. С июля 2024 года пост занимал племянник главы республики Хамзат Кадыров.

В ноябре 2023 года Адама Кадырова назначили на должность начальника службы безопасности главы республики. Тогда ему было 15 лет. В апреле 2025 года он стал куратором регионального управления МВД России.

Кадыров также является помощником главы Чечни, куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, членом Арабского арбитражного суда. У молодого человека не менее 15 различных наград.

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Политика #Россия
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