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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп заявил, что политика Зеленского приведет к потере Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский может пойти по пути мирного урегулирования, либо продолжить боевые действия и в результате этого потерять всю страну, заявил президент США Дональд Трамп.

Ранее США предложили Киеву ради мирного урегулированию пойти на территориальные уступки России. Зеленский в категоричной форме публично отказался идти на такой шаг.

«Ситуация на Украине ужасная — он (Зеленский) может получить мир, либо — сражаться еще три года, после чего потерять всю страну», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По его словам, «подстрекательские заявления» Зеленского, усложняют переговоры о мирном урегулировании. «Мы очень близки к сделке, но человек, "не имеющий никаких карт на руках" (Зеленский), должен сейчас, наконец-то, сделать этот шаг», — отметил Трамп.

«Украинский президент Владимир Зеленский хвастается на первой полосе The Wall Street Journal тем, что "Украина не признает на законном уровне оккупацию Крыма. Тут не о чем говорить". Это заявление серьезно вредит мирным переговорам с Россией», — указал президент США

Трамп подчеркнул, что для Украины «Крым был потерян годы назад», и сейчас это не является основной темой обсуждений.

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