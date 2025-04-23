Восстановлена полная хронология убийства Игоря Талькова

Следственный комитет России опубликовал в своем телеграм-канале полную хронологию убийства певца и музыканта Игоря Талькова. Ранее Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил убийцу Талькова Игоря Шляфмана к 13 годам колонии.

Тальков был убит 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге незадолго до выхода на сцену. Чтобы восстановить хронологию убийства, следователи допросили более 150 человек, включая эстрадных исполнителей.

«Следователями СК России проведен колоссальный объем следственных действий, им по крупицам удалось восстановить картину вечера перед выступлением артистов», — говорится в сообщении ведомство.

Как установило следствие, перед выступлением во дворце спорта между концертным директором Талькова Игорем Шляфманом и представителем одного из артистов Игорем Малаховым произошел конфликт на тему того, кто будет выступать первым.

Словесная перепалка переросла в потасовку в коридоре. Воспользовавшись тем, что Малахова избивали и удерживали трое человек, в том числе Игорь Тальков, Шляфман выхватил из рук Малахова револьвер, произвел выстрел, причинив музыканту смертельное ранение.

Шляфман после случившегося тайно выехал на Украину, оформил там загранпаспорт и скрылся в Израиле, где находится и сейчас. Одним из доказательств по делу стала «гавайская рубашка» Шляфмана, в которую он был одет в момент совершения преступления.

После того как Шляфман покинул Россию, при проведении обыска у его сожительницы в Москве была обнаружена и изъята эта рубашка. Сам Шляфман отрицал, что стрелял, но на правом рукаве рубашки эксперты обнаружили пороховые следы выстрела и крови Талькова.