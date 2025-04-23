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Загадочный «холм черепа» засняли на Марсе. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Марсоход Perseverance сфотографировал на поверхности Красной планеты загадочный кусок скальной породы, сообщается на сайте NASA. Исследователи назвали находку «холм черепа».

Снимок был сделан на участке, который команда ровера назвала Port Anson. Он расположен рядом с видимой с орбиты Марса границей, которая разделяет светлые и темные скальные выходы.

Именно там ученые увидели камень странной формы, отдаленно напоминающей череп. При этом валун сильно контрастировал с окружающей его светлой поверхностью, выделяясь темным цветом и угловатой поверхностью.

Загадочный камень на поверхности Марса
Загадочный камень на поверхности Марса
Фото: © NASA

Скорее всего, камень был перенесен на свое место водным потоком в далеком прошлом. Странные ямки на его боках, напоминающие пустые глазницы, могли образоваться в результате эрозии породы или вымывания ветром.

Также возможно, что камень имеет метеоритное происхождение или же представляет собой кусок магматической породы, выброшенной когда-то из ударного кратера. Однако проверить эти теории можно только с помощью спектрального анализа.

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