ВСУ сформировали новый элитный корпус

Новый корпус сформирован в составе десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, он получил восьмой номер.

Соединение появилось на базе элитной 82-й десантно-штурмовой бригады, которая проходила подготовку в Великобритании и участвовала во вторжении в Курскую область, пишет украинское издание «Общественное».

В состав корпуса также вошли 6-я аэромобильная бригада, 80-я и 95-я десантно-штурмовые бригады, 71-я егерская бригада. О создании нового корпуса стало известно благодаря объявлению о найме гражданских сотрудников в штаб.

Согласно открытым источникам, 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ имела на своем вооружении британские танки Challenger, немецкие БМП Marder 1A3, американские БТР Stryker и 105-мм гаубицами M119.