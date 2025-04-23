НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ сформировали новый элитный корпус

Источник:
Sibnet.ru
353 0

Новый корпус сформирован в составе десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, он получил восьмой номер.

Соединение появилось на базе элитной 82-й десантно-штурмовой бригады, которая проходила подготовку в Великобритании и участвовала во вторжении в Курскую область, пишет украинское издание «Общественное».

В состав корпуса также вошли 6-я аэромобильная бригада, 80-я и 95-я десантно-штурмовые бригады, 71-я егерская бригада. О создании нового корпуса стало известно благодаря объявлению о найме гражданских сотрудников в штаб.

Согласно открытым источникам, 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ имела на своем вооружении британские танки Challenger, немецкие БМП Marder 1A3, американские БТР Stryker и 105-мм гаубицами M119.

Еще по теме
Путин потребовал активней использовать ИИ на фронте
Российские войска освободили монастырь в Курской области
Путин подписал измененный закон о призыве на срочную службу
Российская армия возобновила боевые действия
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Стань генералом»: новая онлайн-игра на Sibnet.ru
Китай запустил интернет 10G
Путин остановил боевые действия с Украиной
Fox News обозначил Киев частью России
Обсуждение (0)
Картина дня
США возмутились отказом Украины признать Крым российским
Названы сроки запуска платежей в цифровых рублях
Вашингтон призвал прекратить огонь на Украине
Восстановлена полная хронология убийства Игоря Талькова
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
23
Путин остановил боевые действия с Украиной
23
Минобороны обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия
21
МИД выразил протест из‑за намерения Японии использовать активы России
19
Трамп понадеялся на мирное соглашение уже на этой неделе
18
Китай запустил интернет 10G