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Астрологам и ведьмам запретят рекламу

Источник:
Sibnet.ru
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Законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг и практик внесли в Госдуму. Документ был опубликован в электронной базе нижней палаты парламента

Проект вносит изменения в законы «О защите информации» и «О рекламе». Он предполагает запрет рекламы «эзотерических, энергетических услуг и духовных практик», а также блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения.

Изменения предлагается внести «в связи с необходимостью защиты граждан Российской Федерации от дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье», говорится в пояснительной записке.

В документе приводится перечень тех, кому рекламу размещать будет нельзя. Среди них — алхимики, астрологи, биоэнергетические терапевты, духовные наставники, маги, ведьмы, тарологи, нейрокодировщики, специалисты по тантре и нутрициологи.

При этом от запрета освобождаются специалисты, имеющие высшее образование, близкое к профилю деятельности. Такое уточнение касается нутрициологов, игропрактиков, нейрографов, практиков осознанных сновидений.

Законопроект не распространяется на действия религиозных организаций традиционных конфессий. За нарушение запрета авторы документа предлагают ввести административную ответственность.

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