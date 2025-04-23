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Wildberries запустил функцию кратких пересказов отзывов

Источник:
Sibnet.ru
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Маркетплейс Wildberries запустил нейросетевую функцию, которая собирает короткие сводки из отзывов на товары, сообщила пресс-служба компании Wildberries & Russ.

Теперь в карточках товаров есть раздел «Важное из отзывов». Его автоматически создает искусственный интеллект, когда у товара очень много отзывов. Нейросеть анализирует разные мнения о товаре и формирует короткий информативный текст.

«Теперь пользователям не придется читать десятки отзывов на понравившийся товар — можно сэкономить массу времени и узнать всю важную информацию буквально за пару секунд», — пояснила Кристина Мошко, директор по продукту сайта и приложения Wildberries.

Нейросеть анализирует все отзывы за последние три месяца или последние сто отзывов, если их слишком много. После ИИ определяет характеристики товара, которые люди считают наиболее важными и упоминают чаще всего.

Пользователи могут поставить сводке «лайк», если нейросеть хорошо справилась с кратким пересказом, или «дизлайк», если в сводке есть неточности. Во втором случае текст отправляется на повторную обработку.

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Топ комментариев

Dimank

Вот наглядный капиталист, заныл при открытой конкуренции сразу.

Uynachalnica

И это правильно! Не, ну не качество своего же повышать, и цены снижать. Так капиталисты из коммунистов...

pepelmetal

Нужно его альтернативно приземлить

pepelmetal

Альтернативное наступление украины в сторону киева говорит о её согласии