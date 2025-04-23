Wildberries запустил функцию кратких пересказов отзывов

Маркетплейс Wildberries запустил нейросетевую функцию, которая собирает короткие сводки из отзывов на товары, сообщила пресс-служба компании Wildberries & Russ.

Теперь в карточках товаров есть раздел «Важное из отзывов». Его автоматически создает искусственный интеллект, когда у товара очень много отзывов. Нейросеть анализирует разные мнения о товаре и формирует короткий информативный текст.

«Теперь пользователям не придется читать десятки отзывов на понравившийся товар — можно сэкономить массу времени и узнать всю важную информацию буквально за пару секунд», — пояснила Кристина Мошко, директор по продукту сайта и приложения Wildberries.

Нейросеть анализирует все отзывы за последние три месяца или последние сто отзывов, если их слишком много. После ИИ определяет характеристики товара, которые люди считают наиболее важными и упоминают чаще всего.

Пользователи могут поставить сводке «лайк», если нейросеть хорошо справилась с кратким пересказом, или «дизлайк», если в сводке есть неточности. Во втором случае текст отправляется на повторную обработку.