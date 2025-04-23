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Вашингтон призвал прекратить огонь на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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России и Украине следует прекратить огонь и «заморозить территориальные границы на уровне», близком к нынешней линии соприкосновения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я думаю, что сейчас самое время сделать если не последний, то один из последних шагов, а именно: сторонам заявить о готовности остановить убийства, заморозить территориальные границы на уровне, близком к нынешнему», — цитирует чиновника Agence France-Presse.

Вэнс подчеркнул, что при таком сценарии Киев и Москва должны уступить часть контролируемых ими территорий. Он также пригрозил выходом США из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся на прекращение огня.

Разработанный США мирный план, предложенный Украине и Европе, предполагает признание Крыма российским, а также сохранение за Россией приобретенных ею за время боевых действий территорий.

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Политика #Мир #Конфликты
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Топ комментариев

Dimank

Вот наглядный капиталист, заныл при открытой конкуренции сразу.

Uynachalnica

И это правильно! Не, ну не качество своего же повышать, и цены снижать. Так капиталисты из коммунистов...

pepelmetal

Нужно его альтернативно приземлить

pepelmetal

Альтернативное наступление украины в сторону киева говорит о её согласии