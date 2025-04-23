США возмутились отказом Украины признать Крым российским

Отказ Киева принять предложение о признании Крыма частью России возмутил США. На этом фоне американские дипломаты отказались от участия в запланированных переговорах в Лондоне.

Вашингтон также недоволен тем, что Киев предпочитает «сначала обсуждать полное прекращение огня, а все остальное — потом», пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновника, близкого к Белому дому.

В Лондоне США должны были представить план урегулирования украинского конфликта из семи пунктов, включая признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом.

При этом президент Украины Владимир Зеленский накануне отверг такую возможность. После этого госсекретарь Марко Рубио отказался от поездки в Великобританию.