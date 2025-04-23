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Россиян обяжут согласовывать сдачу квартиры с соседями

Источник:
Sibnet.ru
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Россиян намерены обязать согласовывать с соседями сдачу квартиры, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Письменным согласием соседей будут обязаны заручиться собственники жилых помещений, «предоставленных во владение или в пользование гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, пишет РИА Новости.

«Мы предлагаем дополнить Жилищный кодекс, применив такую же процедуру согласования, как при перепланировке квартиры», — уточнил один из авторов поправок, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Предполагается, что согласие можно будет оформить в свободной письменной форме, указав для физического лица фамилию, имя, отчество и паспортные данные, а для юридического — полное наименование и основной государственный регистрационный номер.

За сдачу жилья без договора аренды и согласия соседей планируется ввести административную ответственность. При этом уже сейчас за нелегальную сдачу квартиры грозит штраф за непредставление декларации и уплату налога с дохода.

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