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Молекулы жизни возникли в космосе задолго до Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Необходимые для биологических процессов молекулы возникли в космосе на этапе формирования звезд, выяснили ученые Кентского университета в Британии.

В ходе эксперимента исследователи воссоздали в лаборатории условия, которые приводят к появлению звезд. Основой для такого космического «бульона» послужил водород и гелий, говорится в статье, опубликованной Proceedings of the National Academy of Sciences.

Температура в космосе чуть выше минус 273 градусов по Цельсию, однако «бульон» медленно нагревается потоками разнообразных заряженных частиц от уже родившихся звезд — это так называемая космическая радиация.

В результате в космическом веществе образуется весь полный набор базовых органических соединений, необходимых для обмена веществ в живых существах — карбоновых кислот. Именно они участвуют в процессе клеточного дыхания, при котором добывается энергия.

Таким образом, Солнечная система и вообще все планетные системы во Вселенной получили «молекулы жизни» изначально еще во время зарождения в «звездных яслях». При благоприятных условиях заражение планеты такими молекулами в конечном счете приводит к появлению жизни.

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