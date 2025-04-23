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МИД выразил протест из‑за намерения Японии использовать активы России

Источник:
Sibnet.ru
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МИД России заявил послу Японии в Москве Акире Муто решительный протест в связи с намерением Токио использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине.

Ранее Минфин Украины сообщил, что Киев получит от Токио около 3 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов активов.

«В ходе обсуждения вопросов, касающихся состояния двусторонних отношений, японской стороне был заявлен решительный протест в связи с намерением использовать доходы от незаконно "замороженных" российских государственных активов для выделения кредитов в рамках пакета финансовой помощи Группы семи Украине», — говорится в заявлении МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что этот шаг Токио «является фактически соучастием в преступлениях киевского режима и неизбежно повлечет жесткие ответные меры, в том числе асимметричные, в наиболее чувствительных для японской стороны областях».

«При этом ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений будет лежать целиком на правительстве Японии», — подчеркнули в МИД России.

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Dimank

Вот наглядный капиталист, заныл при открытой конкуренции сразу.

Uynachalnica

И это правильно! Не, ну не качество своего же повышать, и цены снижать. Так капиталисты из коммунистов...

pepelmetal

Нужно его альтернативно приземлить

Uynachalnica

Это вам не бусификация, как в Украине, все по закону.