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Экономист посоветовал покупать доллары «именно сейчас»

Источник:
«Лента.ру»
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Планирующим формировать долгосрочные сбережения россиянам стоит сейчас задуматься над покупкой долларов, посоветовал экономист Михаил Беляев.

«Это очень индивидуальная история, где рекомендации будут зависеть от того, сколько денег у человека, как долго он готов копить. Если суммы небольшие, то смысла связываться с долларами нет. Я стою на том, что сегодня нет более доходного инструмента, чем вложение в банки, причем это вариант без забот и хлопот», — сказал Беляев в интервью «Ленте.ру».

Но, по его словам, если человек решительно настроен на формирование сбережений в долларах, именно сейчас может быть лучшее время для покупки американской валюты.

Беляев объяснил, что, по всем прогнозам, уже в ближайшей перспективе доллар начнет постепенно укрепляться к рублю. Экономист также подчеркнул, что смысл есть только в долгосрочных инвестициях в валюту.

«Надо учитывать, что покупается и продается доллар по разному курсу. И, чтобы выиграть или хотя бы выйти в ноль, нужно дождаться, чтобы доллар укрепился существенно, процентов на десять» — подчеркнул Беляев.

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