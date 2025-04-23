Экономист посоветовал покупать доллары «именно сейчас»

Планирующим формировать долгосрочные сбережения россиянам стоит сейчас задуматься над покупкой долларов, посоветовал экономист Михаил Беляев.

«Это очень индивидуальная история, где рекомендации будут зависеть от того, сколько денег у человека, как долго он готов копить. Если суммы небольшие, то смысла связываться с долларами нет. Я стою на том, что сегодня нет более доходного инструмента, чем вложение в банки, причем это вариант без забот и хлопот», — сказал Беляев в интервью «Ленте.ру».

Но, по его словам, если человек решительно настроен на формирование сбережений в долларах, именно сейчас может быть лучшее время для покупки американской валюты.

Беляев объяснил, что, по всем прогнозам, уже в ближайшей перспективе доллар начнет постепенно укрепляться к рублю. Экономист также подчеркнул, что смысл есть только в долгосрочных инвестициях в валюту.

«Надо учитывать, что покупается и продается доллар по разному курсу. И, чтобы выиграть или хотя бы выйти в ноль, нужно дождаться, чтобы доллар укрепился существенно, процентов на десять» — подчеркнул Беляев.