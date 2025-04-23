Ипотечный рынок России обвалится до восьмилетнего минимума

Ипотечное кредитование в России по итогам 2025 года, вероятно, покажет худший результат за восемь лет по числу выданных кредитов, говорится в прогнозе рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

«В текущем году, по оценкам НКР, будет выдано 0,8-1 миллиона новых ипотечных кредитов, что означает снижение на 30-40% по сравнению с 2024 годом. В последний раз схожие значения наблюдались в 2016-2017 годах», — сказано в прогнозе.

Аналитики отмечают, что даже этот скромный объем в 2025 году будет более чем на 80% обеспечен льготными ипотечными программами (прежде всего, семейной ипотекой), ставки по которым ниже средней стоимости кредитов, выдававшихся 8-9 лет назад.

По мнению агентства, несмотря на запретительную для клиентов стоимость рыночных кредитов, средневзвешенные ставки будут близки к уровню прошлого года (8,8%) благодаря доминированию льготных программ в новых выдачах.

Но вследствие существенно возросшей стоимости квадратного метра спрос на жилье даже при таких ставках будет сопоставим с 2016-2017 годами, когда ставки в среднем составляли 11-12%.