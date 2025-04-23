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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Госсекретарь США отменил поездку в Лондон после слов Зеленского

Источник:
The New York Times
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Государственный секретарь США Марк Рубио отменил поездку в Лондон на встречу по мирному урегулированию на Украине после заявления Владимира Зеленского о Крыме.

Одним из ключевых предложений США по урегулированию украинского кризиса, которые планируется представить на встрече в Лондоне 23 апреля, является признание Киевом Крыма российской территорией.

Но Зеленский ранее заявил о неприятии такого варианта. В результате Рубио отменил поездку в Лондон, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Скорее всего, в Лондон не поедет и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Пока подтвержденным остается участие лишь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, отмечает издание.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

Dimank

Вот наглядный капиталист, заныл при открытой конкуренции сразу.

Uynachalnica

И это правильно! Не, ну не качество своего же повышать, и цены снижать. Так капиталисты из коммунистов...

pepelmetal

Нужно его альтернативно приземлить

Uynachalnica

Это вам не бусификация, как в Украине, все по закону.