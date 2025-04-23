Госсекретарь США отменил поездку в Лондон после слов Зеленского

Государственный секретарь США Марк Рубио отменил поездку в Лондон на встречу по мирному урегулированию на Украине после заявления Владимира Зеленского о Крыме.

Одним из ключевых предложений США по урегулированию украинского кризиса, которые планируется представить на встрече в Лондоне 23 апреля, является признание Киевом Крыма российской территорией.

Но Зеленский ранее заявил о неприятии такого варианта. В результате Рубио отменил поездку в Лондон, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Скорее всего, в Лондон не поедет и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Пока подтвержденным остается участие лишь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, отмечает издание.