Генерал Росгвардии арестован по обвинению в хищениях

Суд арестовал главу департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова по обвинению в мошенничестве.

«Суд отправил в СИЗО генерала Варенцова на срок предварительного следствия», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Ранее стало известно о задержании генерала.

Месяц назад по этому делу был также арестован начальник главного центра информационных технологий Росгвардии Николай Чепкасов. Обоим фигурантам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Чепкасову и Варенцову грозит до 10 лет лишения свободы.

Центр Чепкасова занимается информационно-телекоммуникационной инфраструктурой Росгвардии, автоматизацией предоставления госуслуг, организацией межведомственного электронного взаимодействия, информационной безопасностью, а также вопросами импортозамещения ПО.