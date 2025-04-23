НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США выставят Украине условия по мирному урегулированию

Источник:
The Daily Telegraph
782 5

США представят на встрече в Лондоне план по урегулированию на Украине, состоящий из семи пунктов, в том числе признания Крыма российским, пишут западные СМИ со ссылкой на источники.

Встреча представителей США, Великобритании, ЕС и Украины состоится в Лондоне в среду, 23 апреля. Американская делегация представит план по мирному урегулированию.

«Этот план будет горькой пилюлей для Украины, так как она потеряет территории, не получив никаких ясных гарантий безопасности со стороны США», — рассказали The Daily Telegraph источники.

Первый и второй пункты плана подразумевают немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Украиной и Россией. Третий пункт касается отказа Украины от членства в НАТО, хотя страна будет вправе претендовать на вступление в ЕС.

В четвертом пункте прописано признание российского суверенитета над Крымом. Пятый пункт касается де-факто признания Соединенными Штатами освобожденных Москвой территорий в качестве российских. Шестой пункт плана подразумевает, что Украина подпишет с США соглашение по минеральным ресурсам.

В седьмом пункте прописано снятие всех американских санкций и начало сотрудничества России и США в области энергетики.

Тема: Военная операция на Украине
Госсекретарь США отменил поездку в Лондон после слов Зеленского
Шведский летающий радар заметили над Украиной
Путин сообщил об уничтожении места производства ракет на Украине
Российская армия возобновила боевые действия
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Стань генералом»: новая онлайн-игра на Sibnet.ru
Китай запустил интернет 10G
Путин остановил боевые действия с Украиной
Fox News обозначил Киев частью России
Обсуждение (5)
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
38
Захарова предупредила Эстонию об ответе при нападении на суда РФ
23
Путин остановил боевые действия с Украиной
23
Минобороны обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия
22
Истек срок моратория на удары по энергообъектам
19
Трамп понадеялся на мирное соглашение уже на этой неделе