США представят на встрече в Лондоне план по урегулированию на Украине, состоящий из семи пунктов, в том числе признания Крыма российским, пишут западные СМИ со ссылкой на источники.

Встреча представителей США, Великобритании, ЕС и Украины состоится в Лондоне в среду, 23 апреля. Американская делегация представит план по мирному урегулированию.

«Этот план будет горькой пилюлей для Украины, так как она потеряет территории, не получив никаких ясных гарантий безопасности со стороны США», — рассказали The Daily Telegraph источники.

Первый и второй пункты плана подразумевают немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Украиной и Россией. Третий пункт касается отказа Украины от членства в НАТО, хотя страна будет вправе претендовать на вступление в ЕС.

В четвертом пункте прописано признание российского суверенитета над Крымом. Пятый пункт касается де-факто признания Соединенными Штатами освобожденных Москвой территорий в качестве российских. Шестой пункт плана подразумевает, что Украина подпишет с США соглашение по минеральным ресурсам.

В седьмом пункте прописано снятие всех американских санкций и начало сотрудничества России и США в области энергетики.