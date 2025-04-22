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Евросоюз назвал красные линии по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Представители европейских стран на встречах с делегацией США обозначили, какие вопросы потенциального соглашения по Украине не будут для них предметом переговоров, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Делегации Украины, США, Франции, Великобритании и Германии 17 апреля впервые провели в Париже многосторонние переговоры после прихода к власти американского президента Дональда Трампа. На них обсуждалось урегулирование конфликта на Украине.

«Единственная цель, которая нас волнует, — это защита французских интересов и европейской безопасности. Именно поэтому, когда США решают занять позицию посредника, мы заставляем их услышать, каковы наши красные линии», — передает слова главы французского МИД Reuters.

При этом Барро не стал раскрывать журналистам, какие темы в урегулировании конфликта на Украине являются для ЕС красными линиями. Ожидается, что обсуждение продолжится 23 апреля на встрече делегаций в Лондоне.

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Политика #Мир
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