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Заработал телефон прямой линии со Сталиным

Источник:
Sibnet.ru
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Выставка «Государственная охрана и спецсвязь в годы Великой Отечественной войны» открылась в Музее Гаража особого назначения ФСО на ВДНХ.

Посетителям доступна прямая линия с Иосифом Сталиным — можно воспользоваться одним из настоящих телефонных аппаратов советского вождя из кремлевского кабинета и услышать его голос, пишет «Российская газета».

Среди экспонатов выставки также некогда сверхсекретная шифровальная машина «Агат», подлинные вещи Сталина, Рузвельта, Черчилля, лимузины первых лиц, оружие сотрудников госохраны.

В частности, на экспозиции выставлен «Паккард», который обслуживал глав «большой тройки» на Ялтинской конференции в 1945 году, а также пулеметы и зенитные орудия, которые использовались для охраны Кремля в годы войны.

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