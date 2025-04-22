Заработал телефон прямой линии со Сталиным

Выставка «Государственная охрана и спецсвязь в годы Великой Отечественной войны» открылась в Музее Гаража особого назначения ФСО на ВДНХ.

Посетителям доступна прямая линия с Иосифом Сталиным — можно воспользоваться одним из настоящих телефонных аппаратов советского вождя из кремлевского кабинета и услышать его голос, пишет «Российская газета».

Среди экспонатов выставки также некогда сверхсекретная шифровальная машина «Агат», подлинные вещи Сталина, Рузвельта, Черчилля, лимузины первых лиц, оружие сотрудников госохраны.

В частности, на экспозиции выставлен «Паккард», который обслуживал глав «большой тройки» на Ялтинской конференции в 1945 году, а также пулеметы и зенитные орудия, которые использовались для охраны Кремля в годы войны.