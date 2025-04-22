Рособрнадзор назвал невозможной утечку материалов ЕГЭ

Утечка материалов ЕГЭ до начала экзамена невозможна, заявил Рособрнадзор. Ведомство предупредило в своем телеграм-канале, что предложения о покупке ответов на экзамены в интернете распространяют мошенники.

«Мошенники обещают присылать решения заданий или заранее отправить реальные материалы ОГЭ и ЕГЭ. Но эта схема заканчивается уже на этапе направления аванса в их адрес!», — говорится в сообщении.

Рособрнадзор настоятельно рекомендует пользоваться для подготовки к экзаменам только официальными источниками: официальным сайтом ФИПИ и разделом «Навигатор ГИА» на официальном сайте.

«Именно на этих ресурсах размещены демонстрационные варианты контрольно-измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам, а также открытые банки заданий и открытые варианты ЕГЭ досрочного периода», — пояснило ведомство.