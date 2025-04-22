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Рособрнадзор назвал невозможной утечку материалов ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Утечка материалов ЕГЭ до начала экзамена невозможна, заявил Рособрнадзор. Ведомство предупредило в своем телеграм-канале, что предложения о покупке ответов на экзамены в интернете распространяют мошенники.

«Мошенники обещают присылать решения заданий или заранее отправить реальные материалы ОГЭ и ЕГЭ. Но эта схема заканчивается уже на этапе направления аванса в их адрес!», — говорится в сообщении.

Рособрнадзор настоятельно рекомендует пользоваться для подготовки к экзаменам только официальными источниками: официальным сайтом ФИПИ и разделом «Навигатор ГИА» на официальном сайте.

«Именно на этих ресурсах размещены демонстрационные варианты контрольно-измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам, а также открытые банки заданий и открытые варианты ЕГЭ досрочного периода», — пояснило ведомство.

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Топ комментариев

Dimank

Вот наглядный капиталист, заныл при открытой конкуренции сразу.

Uynachalnica

И это правильно! Не, ну не качество своего же повышать, и цены снижать. Так капиталисты из коммунистов...

mosquito__2010

их бюрократия это производная от их же скудоумия и высокомерия.их бюрократия это следствие их менталитета.

mosquito__2010

перспективы куева и так всем очевидны.по крайней мере некоторых городов пока его.одесса и днепропетровск...