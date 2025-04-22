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Зонд NASA сфотографировал в космосе «кеглю для боулинга»

Источник:
Sibnet.ru
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Космический аппарат NASA «Люси» совершил близкий пролет мимо астероида Дональдджохансон, сфотографировав этот небесный объект. По своей форме астероид напоминает гигантскую кеглю для боулинга, сообщается на сайте агентства.

Астероид Дональдджохансон назван в честь палеонтолога Дональда Джохансона, обнаружившего в Эфиопии знаменитый скелет женской особи австралопитека афарского в 1974 году. Его находке дали имя «Люси».

Астероид Дональдджохансон
Астероид Дональдджохансон
Фото: © NASA

Объект оказался значительно больше, чем предполагали ученые. Его длина — около восьми километров, а ширина в самой широкой части — 3,5 километра. Астероид настолько вытянут, что аппарат не смог запечатлеть его целиком.

Дональдджохансон находится в главном поясе между Марсом и Юпитером. Аппарат приблизился к нему на расстояние в 960 километров. Снимок — часть тестовой миссии перед главной, которая предусматривает изучение троянских астероидов Юпитера.

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