Зонд NASA сфотографировал в космосе «кеглю для боулинга»

Космический аппарат NASA «Люси» совершил близкий пролет мимо астероида Дональдджохансон, сфотографировав этот небесный объект. По своей форме астероид напоминает гигантскую кеглю для боулинга, сообщается на сайте агентства.

Астероид Дональдджохансон назван в честь палеонтолога Дональда Джохансона, обнаружившего в Эфиопии знаменитый скелет женской особи австралопитека афарского в 1974 году. Его находке дали имя «Люси».

Астероид Дональдджохансон Фото: © NASA

Объект оказался значительно больше, чем предполагали ученые. Его длина — около восьми километров, а ширина в самой широкой части — 3,5 километра. Астероид настолько вытянут, что аппарат не смог запечатлеть его целиком.

Дональдджохансон находится в главном поясе между Марсом и Юпитером. Аппарат приблизился к нему на расстояние в 960 километров. Снимок — часть тестовой миссии перед главной, которая предусматривает изучение троянских астероидов Юпитера.