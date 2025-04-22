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Полезную скрытую функцию нашли в Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Скрытую функцию нашли в Windows 11, она позволяет добавить кнопку «Завершить задачу» в контекстное меню панели задач.

Данная опция упрощает завершение работы зависших приложений, устраняя необходимость обращения к «Диспетчеру задач», сообщает WindowsLatest. Кнопка «Завершить задачу» инициирует команду WM_CLOSE для корректного завершения работы приложения.

Для активации кнопки пользователям необходимо перейти в настройки: «Параметры» — «Система» — «Для разработчиков» — «Завершить задачу». После активации кнопка становится доступной в контекстном меню.

Для принудительной завершения задачи используется TerminateProcess. Однако данная функция не распространяется на системные процессы, такие как «Проводник», для которых завершение работы по-прежнему требует использования «Диспетчера задач».

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

Dimank

Вот наглядный капиталист, заныл при открытой конкуренции сразу.

Uynachalnica

И это правильно! Не, ну не качество своего же повышать, и цены снижать. Так капиталисты из коммунистов...

mosquito__2010

их бюрократия это производная от их же скудоумия и высокомерия.их бюрократия это следствие их менталитета.

mosquito__2010

перспективы куева и так всем очевидны.по крайней мере некоторых городов пока его.одесса и днепропетровск...