Полезную скрытую функцию нашли в Windows 11

Скрытую функцию нашли в Windows 11, она позволяет добавить кнопку «Завершить задачу» в контекстное меню панели задач.

Данная опция упрощает завершение работы зависших приложений, устраняя необходимость обращения к «Диспетчеру задач», сообщает WindowsLatest. Кнопка «Завершить задачу» инициирует команду WM_CLOSE для корректного завершения работы приложения.

Для активации кнопки пользователям необходимо перейти в настройки: «Параметры» — «Система» — «Для разработчиков» — «Завершить задачу». После активации кнопка становится доступной в контекстном меню.

Для принудительной завершения задачи используется TerminateProcess. Однако данная функция не распространяется на системные процессы, такие как «Проводник», для которых завершение работы по-прежнему требует использования «Диспетчера задач».