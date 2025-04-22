Стоимость золота достигла нового исторического рекорда

Цена золота обновила очередной рекорд, превысив отметку в 3,5 тысячи долларов за унцию, следует из данных торгов на Чикагской товарной бирже.

Спрос на золото растет на фоне растущей экономической неопределенности. Инвесторы вкладываются в металл, опасаясь последствий торговой войны для экономики США. С начала текущего года золото подорожало почти на 30%, пишет Bloomberg.

«Быстрый рост стоимости золота в этом году говорит мне, что рынки испытывают меньше доверия к США, чем когда-либо», — отметил аналитик Kallanish Index Services Ли Лян Ле.

Одновременно свои позиции ослабляет доллар — эксперты полагают, что это связано с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа о председателе Федеральной резервной системы Джероме Пауэлле.

Глава Белого дома накануне опубликовал новый пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Пауэлла «крупным неудачником» и потребовал немедленного снижения процентных ставок. В итоге это ослабило доверие инвесторов к американским активам.