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Кремль назвал условие для переговоров с Киевом

Источник:
Sibnet.ru
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Переговоры Москвы и Киева возможны, однако перед этим необходимо «юридически расчистить препятствия», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента таким образом прокомментировал возможный взаимный отказ от ударов по гражданской инфраструктуре, пишет ТАСС. Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости «разобраться с предложением».

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие предложил отказаться «от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления».

На следующий день Путин заявил, что предложение Украины об отказе от ударов по объектам гражданской инфраструктуры на 30 дней нужно проанализировать и обсудить «в двустороннем порядке», прежде чем принять решение.

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Политика #Мир #Россия
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