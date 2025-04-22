Кремль назвал условие для переговоров с Киевом

Переговоры Москвы и Киева возможны, однако перед этим необходимо «юридически расчистить препятствия», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента таким образом прокомментировал возможный взаимный отказ от ударов по гражданской инфраструктуре, пишет ТАСС. Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости «разобраться с предложением».

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие предложил отказаться «от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления».

На следующий день Путин заявил, что предложение Украины об отказе от ударов по объектам гражданской инфраструктуры на 30 дней нужно проанализировать и обсудить «в двустороннем порядке», прежде чем принять решение.