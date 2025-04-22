Соцфонд предупредил о досрочной выплате пенсий за май

Часть пенсионеров в преддверии длинных праздников досрочно получат выплаты пенсии за май, сообщил Социальный фонд России.

«До 30 апреля дoсрочно получат выплату за май пeнсионеры, которым обычно пeнсия приходит через банк с первого по пятое число», — говорится в сообщении.

Соцфонд уточнил, что с 6 мая пенсии будут доставляться по обычному графику. При этом другие выплаты Социального фонда перечислят также досрочно.

Те пенсионеры, которые получают выплаты с помощью «Почты России», получат пенсии как обычно, по стандартному графику. Доставка пенсий начнется с 3 мая на дом, также с этого дня можно будет получить деньги в почтовом отделении, отметили в Соцфонде.