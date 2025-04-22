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Ростелеком открыл демо‑режим для знакомства с системой видеонаблюдения

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком запустил демо-режим для знакомства со своей системой видеонаблюдения. Для этого даже не нужно регистрироваться.

Все желающие отныне могут познакомиться с системой видеонаблюдения Ростелекома. Для этого достаточно установить на смартфон приложение «Видеонаблюдение и умный дом» и без регистрации кликнуть баннер «Посмотреть, как работает сервис Видеонаблюдения».

Приложение видеонаблюдение и умный дом
Приложение видеонаблюдение и умный дом

«Видеонаблюдение» — сервис Ростелекома, для управления которым достаточно мобильного приложения. Клиент, где бы он не находился, может круглосуточно вести наблюдение с помощью камер, имеющих функцию удаленного общения. Оповещения о подозрительных ситуациях приходят автоматически. 

Сейчас в Ростелекоме проходит акция «тест-драйв», в рамках которой можно течение 30 дней бесплатно воспользоваться услугой, чтобы оценить ее возможности.

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Топ комментариев

Dimank

Вот наглядный капиталист, заныл при открытой конкуренции сразу.

Uynachalnica

И это правильно! Не, ну не качество своего же повышать, и цены снижать. Так капиталисты из коммунистов...

mosquito__2010

их бюрократия это производная от их же скудоумия и высокомерия.их бюрократия это следствие их менталитета.

mosquito__2010

перспективы куева и так всем очевидны.по крайней мере некоторых городов пока его.одесса и днепропетровск...