Ростелеком открыл демо‑режим для знакомства с системой видеонаблюдения

Ростелеком запустил демо-режим для знакомства со своей системой видеонаблюдения. Для этого даже не нужно регистрироваться.

Все желающие отныне могут познакомиться с системой видеонаблюдения Ростелекома. Для этого достаточно установить на смартфон приложение «Видеонаблюдение и умный дом» и без регистрации кликнуть баннер «Посмотреть, как работает сервис Видеонаблюдения».

Приложение видеонаблюдение и умный дом

«Видеонаблюдение» — сервис Ростелекома, для управления которым достаточно мобильного приложения. Клиент, где бы он не находился, может круглосуточно вести наблюдение с помощью камер, имеющих функцию удаленного общения. Оповещения о подозрительных ситуациях приходят автоматически.

Сейчас в Ростелекоме проходит акция «тест-драйв», в рамках которой можно течение 30 дней бесплатно воспользоваться услугой, чтобы оценить ее возможности.