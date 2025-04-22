Российские войска освободили монастырь в Курской области

Бойцы «Севера» освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, рассказали в группировке.

«Сопротивление противника было сломлено, Горнальский Свято-Николаевский монастырь освобожден», — сказал РИА Новости источник. По его словам, ВСУ использовали монастырь исключительно в военных целях, расположив там пункты управления БПЛА и артустановки.

Свято-Николаевский Белогорский монастырь расположен в селе Горналь возле границы с Сумской областью, примерно в 14 километрах от Суджи.

В начале марта группировка «Север» перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила больше тысячи квадратных километров территории, включая районный центр — Суджу.