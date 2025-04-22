Госдума ограничит прием на платные места в вузы уже в 2026 году

Госдума планирует до завершения весенней сессии принять законопроект об ограничении приема на платное обучение в вузы с 2026 года, сообщила глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова

«В России сегодня избыток юристов, экономистов и некоторых других профессий, которые молодежь получает за деньги, однако потом она никуда не может устроиться и остается невостребованной на рынке труда. Поэтому это очень своевременная инициатива», — сказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.

По его словам, государство должно иметь возможность регулировать подготовку специалистов, которые необходимы для развития страны. Инициатива прежде всего коснется государственных вузов. Многие из них сегодня открыли большое количество филиалов в различных регионах, но качество преподавания в них оставляет желать лучшего, пояснил депутат.

«Первое чтение законопроекта запланировано на май, и я допускаю, что до конца сессии он может быть принят в окончательном чтении», — уточнила глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.