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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шведский летающий радар заметили над Украиной

Источник:
РИА Новости
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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) типа Saab 340 AEW&C шведского производства, который также имеет название ASC890, был замечен над Львовской областью на западе Украины.

«В небе над Львовской областью 21 апреля наблюдался полет самолета раннего радиолокационного обнаружения типа Saab 340 AEW&C», — приводит РИА Новости слова украинского журналиста Андрея Цаплиенко.

В мае прошлого года представитель шведского премьера Том Самуэльссон подтвердил намерения Швеции передать Украине самолеты ASC-890. Как утверждалось, они должны дополнить и усилить эффективность боевых возможностей истребителей F-16.

Отмечается, что этот тип авиатехники способен выявлять воздушные, морские и наземные объекты на расстоянии до 450 километров, способствовать наведению систем противовоздушной обороны, координировать действия истребителей и мониторинг надводной ситуации.

Тема: Военная операция на Украине
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