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Определены лучшие занятия для укрепления психического здоровья

Источник:
Health & Social Care in the Community
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Прогулки, садоводство, рыбалка и тренировки на природе могут облегчить тревожность и депрессию, выяснили ученые из Йоркского университета.

Исследователи провели эксперимент. Они собрали 223 добровольца в возрасте от 18 до 64 лет, страдающих повышенной тревожностью и депрессией. Им предложили дополнить лечение времяпрепровождением на свежем воздухе и выбрать занятие для этого.

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Участники эксперимента выбрали прогулки, садоводство, рыбалку и тренировки на природе. Через три месяца уровень тревожности у них снизился в среднем на 55%, симптомы депрессии — на 51%. А удовлетворенность жизнью повысилась на 65%, приводит Health & Social Care in the Community отчет ученых.

Наиболее заметные улучшения наблюдались у тех, кто активно проводил время на свежем воздухе не менее пяти-восьми недель.

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Наука #Психо #Здоровье
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