Определена причина смерти папы римского Франциска

Папа Римский Франциск перенес инсульт, вызвавший кому и остановку сердца, говорится в официальном медицинском заключении о смерти 88-летнего понтифика.

«Его Святейшество Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в Буэнос-Айресе (Аргентина) 17 декабря 1936 г., житель Ватикана, гражданин Ватикана, умер в 7.35 утра 21.04.2025 в своих апартаментах в "Святой Марфе" (Ватикан) из-за церебрального инсульта, комы, необратимого кардиоциркулярного коллапса», — приводит заключение ТАСС.

В документ говорится, что «этому предшествовал эпизод острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественные бронхоэктазы, повышенное артериальное давление».

Франциск 23 марта после почти 40-дневного лечения от сложного воспаления легких. Ему был предписан строгий режим покоя, но он сразу начал его нарушать. Накануне в Пасху он не только благословил верующих, но и проехал по площади Святого Петра на папамобиле.

Ранее состоялся ритуал констатации смерти 266-го понтифика и оглашено его завещание, в котором он подтверждает, что хочет покоиться в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре).