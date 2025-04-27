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Психолог указала на первый признак зависимости от партнера

Источник:
«Радио 1»
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Первым признаком зависимости от партнера или созависимости является желание спасти вторую половинку от какой-либо проблемы, рассказала директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.

«Я тебя спасу. Я вижу, что у тебя есть проблема, но я тебя спасу. Отведу к врачу, приведу бабку-гадалку, буду хорошо себя вести, буду с тобой заниматься сексом, даже когда не могу или не хочу, буду для тебя самой удобной. Вот это вот «удобная» — первый признак созависимости», — объяснила Смолярчук в беседе на «Радио 1».

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По ее словам, в самопожертвовании ради любимых нет ничего плохого, но, когда человек начинает это делать преимущественно в ущерб своему времени и желаниям, личное благополучие «летит в тартарары».

«Когда, грубо говоря, человек берет на себя миссию Бога: я его изменю, я его спасу. Если человек несозависимый, то он при раскладе, который его не устраивает, просто уходит, но таких мало. Совершенно нормально побежать спасать своего любимого человека — это абсолютно обычная человеческая ситуация», — заключила Смолярчук.

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Наука #Психо
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