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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин сообщил об уничтожении места производства ракет на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные поразили производство новой ракетной системы в Одесской области, сообщил президент России Владимир Путин.

Российские войска ударили по объекту в примерно 82 километрах от Одессы. «Ну и что это за объект? Сельхозобъект, ангары, сельхозпредприятия», — рассказал Путин. По его словам, Киев вместе с иностранными кураторами хотели организовать там производство и испытания новой ракетной системы.

«Так это гражданский объект или нет? Гражданский, но он использовался для военных целей», — отметил президент России.

По информации Минобороны России, вечером 18 апреля ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием, беспилотными летательными аппаратами по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Военная политика
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Топ комментариев

Uynachalnica

Это вам не бусификация, как в Украине, все по закону.

mosquito__2010

их бюрократия это производная от их же скудоумия и высокомерия.их бюрократия это следствие их менталитета.

mosquito__2010

перспективы куева и так всем очевидны.по крайней мере некоторых городов пока его.одесса и днепропетровск...

greenline

и про кнопочный телефон не забудет))))))))