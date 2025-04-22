Путин сообщил об уничтожении места производства ракет на Украине

Российские военные поразили производство новой ракетной системы в Одесской области, сообщил президент России Владимир Путин.

Российские войска ударили по объекту в примерно 82 километрах от Одессы. «Ну и что это за объект? Сельхозобъект, ангары, сельхозпредприятия», — рассказал Путин. По его словам, Киев вместе с иностранными кураторами хотели организовать там производство и испытания новой ракетной системы.

«Так это гражданский объект или нет? Гражданский, но он использовался для военных целей», — отметил президент России.

По информации Минобороны России, вечером 18 апреля ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием, беспилотными летательными аппаратами по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS.