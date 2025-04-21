Ученые рассчитали дату распятия Иисуса Христа

Исследователи Оксфордского университета на основе данных NASA рассчитали, что распятие Иисуса Христа произошло в пятницу, 3 апреля 33 года нашей эры, сообщается на сайте учебного заведения.

Согласно расчетам, именно в этот день над Иерусалимом наблюдалось лунное затмение — Луна приобрела характерный красноватый оттенок, который может объяснять библейское упоминание о «луне, ставшей как кровь».

Дословно строки из Евангелия от Матфея гласят: «От полудня до трех часов пополудни над всей землей была тьма. После скорби дней тех, солнце померкло, и луна не даст света своего, и звезды упадут с неба, и силы небесные поколеблются».

Ученые считают, что Иисус действительно был распят в день древнего лунного затмения, которое было видно из Иерусалима вскоре после захода солнца. Совпадение с еврейским календарем также поддерживает эту версию: Пасха привязана к полнолунию.