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Ученые рассчитали дату распятия Иисуса Христа

Источник:
Sibnet.ru
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Исследователи Оксфордского университета на основе данных NASA рассчитали, что распятие Иисуса Христа произошло в пятницу, 3 апреля 33 года нашей эры, сообщается на сайте учебного заведения.

Согласно расчетам, именно в этот день над Иерусалимом наблюдалось лунное затмение — Луна приобрела характерный красноватый оттенок, который может объяснять библейское упоминание о «луне, ставшей как кровь».

Дословно строки из Евангелия от Матфея гласят: «От полудня до трех часов пополудни над всей землей была тьма. После скорби дней тех, солнце померкло, и луна не даст света своего, и звезды упадут с неба, и силы небесные поколеблются».

Ученые считают, что Иисус действительно был распят в день древнего лунного затмения, которое было видно из Иерусалима вскоре после захода солнца. Совпадение с еврейским календарем также поддерживает эту версию: Пасха привязана к полнолунию.

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Наука #Наука #Религия
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Топ комментариев

physx

Действительно, как могут США запретить Мексике размещать наши базы и ракеты на ее территории

Nik3316

сейчас придет Jek и объяснит что витая пара рулит над PON)))

mosquito__2010

перспективы куева и так всем очевидны.по крайней мере некоторых городов пока его.одесса и днепропетровск...

mosquito__2010

их бюрократия это производная от их же скудоумия и высокомерия.их бюрократия это следствие их менталитета.