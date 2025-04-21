Корональная дыра «догнала» Землю

Ученые зафиксировали быстрое изменение характеристик солнечного ветра в окрестностях Земли, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Планета угодила в зону действия корональной дыры, в результате скорость солнечного ветра выросла с 400 километров в час до 600 километров в час, говорится в сообщении. При этом корональная дыра быстро растет.

Также наблюдается заметное увеличение температуры окружающей Землю плазмы — до 700 тысяч градусов, одновременно зафиксирован рост индукции магнитного поля. Плотность газа, напротив, быстро падает.

На текущий момент регистрируются первые заметные возмущения в магнитном поле Земли. Ученые отметили, что вероятность магнитных бурь близка к 100%, прогноз — включительно до уровня G2.

Корональная дыра представляет собой участок на Солнце, где магнитное поле разомкнуто и открыто в космос. Через такие участки горячий газ из солнечной короны уходит в межпланетное пространство. Такие объекты ускоряют солнечный ветер в окружающем пространстве.