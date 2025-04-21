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Названа идеальная частота секса для счастливых отношений

Источник:
Sibnet.ru
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Оптимальная частота интимной близости для поддержания гармонии в паре — раз в неделю, выяснили ученые из Германии и Канады.

Они изучили данные более двух тысяч гетеросексуальных пар. Возраст участников варьировался от 20 до 39 лет, средняя продолжительность отношений — десять лет. Результаты опубликованы в Journal of Family Psychology.

В ходе исследования респонденты указали, как часто у них был секс за последние три месяца, оценив при этом удовлетворенность отношениями по шкале от нуля до десяти. Примерно 86% сообщила, что довольна отношениями и занимается сексом примерно раз в неделю.

Такие пары чаще демонстрировали эмоциональную открытость, высокую приверженность партнеру и низкий уровень конфликтов. Участники, у которых секс случался реже двух-трех раз в месяц, реже делились чувствами и чаще ссорились.

Еще в 10% пар даже при относительно регулярной интимной жизни один из партнеров был несчастен. Наконец, только 2,3% пар были счастливы в отношениях, несмотря на полное отсутствие секса за последние три месяца.

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Наука #Наука #Любовь
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