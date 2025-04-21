Российская армия возобновила боевые действия

Российские войска продолжили проведение спецоперации после окончания перемирия, сообщило Минобороны РФ.

«С окончанием действия перемирия Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции», — говорится в традиционной сводке министерства.

В частности, интенсивные боевые действия возобновились в Сумской области, а также на территории Курской области, где ВСУ продолжают удерживать небольшой участок российской территории.

Пасхальное перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Режим прекращения огня, который продлился 30 часов, не продлевался.