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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия возобновила боевые действия

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска продолжили проведение спецоперации после окончания перемирия, сообщило Минобороны РФ.

«С окончанием действия перемирия Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции», — говорится в традиционной сводке министерства.

В частности, интенсивные боевые действия возобновились в Сумской области, а также на территории Курской области, где ВСУ продолжают удерживать небольшой участок российской территории.

Пасхальное перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Режим прекращения огня, который продлился 30 часов, не продлевался.

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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

physx

Действительно, как могут США запретить Мексике размещать наши базы и ракеты на ее территории

Nik3316

сейчас придет Jek и объяснит что витая пара рулит над PON)))

mosquito__2010

перспективы куева и так всем очевидны.по крайней мере некоторых городов пока его.одесса и днепропетровск...

mosquito__2010

их бюрократия это производная от их же скудоумия и высокомерия.их бюрократия это следствие их менталитета.