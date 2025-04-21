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Китай испытал «адскую» водородную бомбу

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские ученые успешно испытали взрывное устройство на основе водорода без использования каких-либо ядерных материалов.

Устройство разработано Научно-исследовательским институтом 705 Китайской государственной судостроительной корпорации, говорится в статье, опубликованной Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance.

Бомба использует твердотельный накопитель водорода на основе гидрида магния. При активации гидрида магния происходит быстрое термическое разложение с выделением водородсодержащего газа, который воспламеняется.

В ходе испытаний после взрыва бомбы весом два килограмма более чем на две секунды образовался огненный шар температурой более тысячи градусов по Цельсию. Это в 15 раз дольше, чем при взрыве тротила, отмечается в статье.

«Взрывы водородсодержащего газа происходят при минимальной энергии воспламенения, имеют широкий диапазон и приводят к образованию пламени, которое быстро вырывается наружу и широко распространяется», — отметили разработчики.

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