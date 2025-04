Культовый сериал «Секретные материалы» перезапустят

Легендарный фантастический сериал «Секретные материалы» перезапустят, режиссером проекта станет Райан Куглер, который ранее снимал «Грешников».

«Я работаю над "Секретными материалами". Они станут моим следующим проектом. Я все еще в восторге от такой возможности. Знайте, что если мы сделаем все правильно, то некоторые эпизоды будут нереально страшными», — сказал он в подкасте Last Podcast on the Left.

Куглер не стал раскрывать подробностей будущего шоу. В частности, неизвестно, сыграют ли в перезапуске исполнители главных ролей оригинального сериала — Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.

«Секретные материалы» выходили в период с 1993 по 2018 год, всего было снято 11 сезонов и 218 серий. Ставший культовым сериал рассказывал про агентов ФБР, которые сталкиваются с паранормальными явлениями.