Загадочное круглое отверстие нашли на Марсе. ФОТО

Ученые NASA обнаружили на поверхности Марса загадочное отверстие правильной формы, которое может оказаться «порталом» в подземный мир планеты. Снимок находки опубликован на сайте космического агентства.

Согласно расчетам исследователей, диаметр дыры составляет около ста метров. Из фотографии следует, что отверстие ведет на более глубокий уровень, окруженный круговым кратером. Предположительно, это вход в крупную пещеру.

Загадочное круглое отверстие на Марсе Фото: © NASA

Основная гипотеза — дыра образовалась в результате падения метеорита. При этом она служит входом в тоннели или пещеры, существовавшие задолго до космической бомбардировки, уверены ученые.

Существование защищенной от суровых условий на марсианской поверхности пещеры вызывает особый интерес у специалистов, так как она рассматривается в качестве потенциального места для существования примитивной жизни.