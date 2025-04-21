НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Загадочное круглое отверстие нашли на Марсе. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
157 0

Ученые NASA обнаружили на поверхности Марса загадочное отверстие правильной формы, которое может оказаться «порталом» в подземный мир планеты. Снимок находки опубликован на сайте космического агентства.

Согласно расчетам исследователей, диаметр дыры составляет около ста метров. Из фотографии следует, что отверстие ведет на более глубокий уровень, окруженный круговым кратером. Предположительно, это вход в крупную пещеру.

Загадочное круглое отверстие на Марсе
Загадочное круглое отверстие на Марсе
Фото: © NASA

Основная гипотеза — дыра образовалась в результате падения метеорита. При этом она служит входом в тоннели или пещеры, существовавшие задолго до космической бомбардировки, уверены ученые.

Существование защищенной от суровых условий на марсианской поверхности пещеры вызывает особый интерес у специалистов, так как она рассматривается в качестве потенциального места для существования примитивной жизни.

Тема: Человек и космос
Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи карбонатов
Найден аналог планеты из «Звездных войн». ФОТО
Земляне сфотографировали умирающую звезду
Обнаружены доказательства ядерной войны на Марсе
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Карта Победы: отмечаем 80-летие онлайн
«Стань генералом»: новая онлайн-игра на Sibnet.ru
Путин поставил задачи для полета на Марс
Захарова предупредила Эстонию об ответе при нападении на суда РФ
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
50
Захарова ответила на планы Украины пригласить лидеров ЕС 9 мая
37
Захарова предупредила Эстонию об ответе при нападении на суда РФ
24
Путин поставил задачи для полета на Марс
23
Путин остановил боевые действия с Украиной
22
Истек срок моратория на удары по энергообъектам