2ГИС покажет в навигаторе настоящие сигналы светофоров

Справочно-картографический сервис 2ГИС получил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть в навигаторе сигналы светофоров в режиме реального времени, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Пока протестировать функцию могут только жители Москвы, она доступна в свежей версии 2ГИС для iOS и Android, а также на мультимедиа-экранах автомобилей, поддерживающих Apple CarPlay и Android Auto.

«Прямо на экране навигатора отображается актуальный статус и таймер светофоров — оставшееся время до смены сигнала. Автомобилисты смогут заранее увидеть, какой сейчас свет на ближайшем перекрестке», — отмечается в сообщении.

Разработчики уточнили, что технология синхронизируется с интеллектуальными светофорами, оснащенными таймерами и показывает только те сигналы, которые актуальны для конкретного маршрута пользователя. Это помогает избежать путаницы.

Данные сервису предоставляются Московским Центром организации дорожного движения с помощью платформы АСУДД (автоматизированные системы управления дорожным движением). После завершения тестирования новая функция заработает в других крупных городах России.