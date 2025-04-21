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2ГИС покажет в навигаторе настоящие сигналы светофоров

Источник:
Sibnet.ru
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Справочно-картографический сервис 2ГИС получил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть в навигаторе сигналы светофоров в режиме реального времени, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Пока протестировать функцию могут только жители Москвы, она доступна в свежей версии 2ГИС для iOS и Android, а также на мультимедиа-экранах автомобилей, поддерживающих Apple CarPlay и Android Auto.

«Прямо на экране навигатора отображается актуальный статус и таймер светофоров — оставшееся время до смены сигнала. Автомобилисты смогут заранее увидеть, какой сейчас свет на ближайшем перекрестке», — отмечается в сообщении.

Разработчики уточнили, что технология синхронизируется с интеллектуальными светофорами, оснащенными таймерами и показывает только те сигналы, которые актуальны для конкретного маршрута пользователя. Это помогает избежать путаницы.

Данные сервису предоставляются Московским Центром организации дорожного движения с помощью платформы АСУДД (автоматизированные системы управления дорожным движением). После завершения тестирования новая функция заработает в других крупных городах России.

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Топ комментариев

physx

Действительно, как могут США запретить Мексике размещать наши базы и ракеты на ее территории

Nik3316

сейчас придет Jek и объяснит что витая пара рулит над PON)))

mosquito__2010

перспективы куева и так всем очевидны.по крайней мере некоторых городов пока его.одесса и днепропетровск...

mosquito__2010

да что там европа сейчас сама украина это полноценная современная европейская страна с высокими европейскими...