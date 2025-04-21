Глава АвтоВАЗа сравнил Lada Granta с несущей золотые яйца курицей

АвтоВАЗ продолжит выпускать Lada Granta, потому что у нее есть спрос, сообщил президент компании Максим Соколов в кулуарах торжественного мероприятия, приуроченного к запуску производства в Тольятти модели Iskra.

«Сколько будет Lada Granta востребована рынком, то есть нашими клиентами, столько она будет жить на нашем конвейере. Это курица, которая несет золотые яички, — не надо ее резать. Поэтому объемы Granta будут сочетаться с объемами выпуска Iskra», — цитирует «Интерфакс» Соколова.

По словам главы АвтоВАЗа, сейчас Granta— это наиболее востребованная экспортная модель у компании. Это Белоруссия, Узбекистан и Казахстан.

Соколов добавил, что все же постепенно АвтоВАЗ будет уходить от производства Granta, «может быть, уже оставляя не всю палитру ее модификаций — в лифтбэке, в универсале, в седане».

Бюджетная Lada Granta построена на базе модели Kalina и выпускается с 29 ноября 2011 года. В 2024 году АвтоВАЗ произвел 229 031 Lada Granta и продал 205 622 машин этого семейства.