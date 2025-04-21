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Умер папа римский Франциск

Источник:
Sibnet.ru
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Папа римский Франциск
Папа римский Франциск
Фото: Edgar Jiménez from Porto, Portugal / CC BY-SA 2.0

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане, сообщила служба печати Святого престола.

«Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего Святейшего отца Франциска», — приводит служба печати слова кардинала Фаррелла. 

Франциск занял пост папы римского в марте 2013 года после отречения своего предшественника Бенедикта XVI и провел на нем 3055 дней. За день до своей смерти он появился перед верующими по случаю Пасхи и произнес послание с балкона базилики Святого Петра в Ватикане.

В феврале 2025 года Франциска экстренно госпитализировали с бронхитом. Затем у него диагностировали сложную форму воспаления легких, и он дважды находился на грани смерти.

Франциск провел в больнице почти 40 дней. 23 марта его выписали. Ватикан сообщил, что ему потребуются два месяца отдыха и реабилитации.

Понтифик пожелал быть погребенным в папской базилике Санта-Мария-Маджоре (Богоматери Великой), которую всегда посещал для молитв.

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Жизнь #Религия
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