НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Блокбастер «Кракен» с Александром Петровым стал лидером проката

Источник:
Sibnet.ru
226 0
Александр Петров в фильме «Кракен»
Фото: © кадр из фильма «Кракен»

Приключенческий фильм о столкновении российских подводников с чудовищем «Кракен» стал лидером кинопроката в России и СНГ.

«Кракен» собрал 169,7 миллиона рублей за выходные, свидетельствуют данные портала Kinobusiness.

На втором месте — комедия «Батя-2. Дед» (112,9 миллиона рублей), на третьем — байопик о серебряном призере Паралимпиады-2008 года пловчихе Анастасии Диодоровой «Диодорова: против течения» (17,2 миллиона рублей).

«Кракен» — героическое фэнтези режиссера Николая Лебедева с Александром Петровым, Виктором Добронравовым и Алексеем Гуськовым в главных ролях. Российская подлодка с секретным оружием на борту пропадает в Гренландском море. На ее поиски отправляется другой экипаж, который столкнется с пробудившимся от многовековой спячки древним чудовищем.

«Батя-2. Дед» — сиквел комедии «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 1990-е годы. В этот раз главный герой Макс вспоминает деда-фронтовика. В фильме снимались Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов.

«Диодорова: против течения» — история маленькой якутской девочки, которая потеряла обе руки, но благодаря чемпионскому характеру стала обладателем множества золотых медалей и паралимпийским призером. В роли спортсменки — Мария Иванова.

Еще по теме
Установлена причина смерти звезды «Сплетницы» Мишель Трахтенберг
Темнокожий актер сыграет Северуса Снейпа в сериале про Гарри Поттера
Новый детективный сериал «Оперативная память» вышел на Premier
Российские сериалы с острым сюжетом и интересной концовкой
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Карта Победы: отмечаем 80-летие онлайн
«Стань генералом»: новая онлайн-игра на Sibnet.ru
Путин поставил задачи для полета на Марс
Захарова предупредила Эстонию об ответе при нападении на суда РФ
Обсуждение (0)
Картина дня
Умер папа римский Франциск
Трамп понадеялся на мирное соглашение уже на этой неделе
Глава АвтоВАЗа сравнил Lada Granta с несущей золотые яйца курицей
Загадочное круглое отверстие нашли на Марсе. ФОТО
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Топ комментариев

physx

Действительно, как могут США запретить Мексике размещать наши базы и ракеты на ее территории

Nik3316

сейчас придет Jek и объяснит что витая пара рулит над PON)))

mosquito__2010

перспективы куева и так всем очевидны.по крайней мере некоторых городов пока его.одесса и днепропетровск...

mosquito__2010

да что там европа сейчас сама украина это полноценная современная европейская страна с высокими европейскими...