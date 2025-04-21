Блокбастер «Кракен» с Александром Петровым стал лидером проката

Приключенческий фильм о столкновении российских подводников с чудовищем «Кракен» стал лидером кинопроката в России и СНГ.

«Кракен» собрал 169,7 миллиона рублей за выходные, свидетельствуют данные портала Kinobusiness.

На втором месте — комедия «Батя-2. Дед» (112,9 миллиона рублей), на третьем — байопик о серебряном призере Паралимпиады-2008 года пловчихе Анастасии Диодоровой «Диодорова: против течения» (17,2 миллиона рублей).

«Кракен» — героическое фэнтези режиссера Николая Лебедева с Александром Петровым, Виктором Добронравовым и Алексеем Гуськовым в главных ролях. Российская подлодка с секретным оружием на борту пропадает в Гренландском море. На ее поиски отправляется другой экипаж, который столкнется с пробудившимся от многовековой спячки древним чудовищем.

«Батя-2. Дед» — сиквел комедии «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 1990-е годы. В этот раз главный герой Макс вспоминает деда-фронтовика. В фильме снимались Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов.

«Диодорова: против течения» — история маленькой якутской девочки, которая потеряла обе руки, но благодаря чемпионскому характеру стала обладателем множества золотых медалей и паралимпийским призером. В роли спортсменки — Мария Иванова.