Рухнула часть одной из главных магистралей Новосибирска

Рухнула подпорная стена на пересечении Ипподромской магистрали с улицей Гоголя в Новосибирске, движение на участке ограничено, сообщил пресс-центр мэрии города.

ЧП произошло около 5.00 (1.00 мск) в понедельник, 21 апреля. Никто не пострадал.

Перекрыто две полосы из трех по Ипподромской в сторону улицы Фрунзе. Также прекращено движение по дублеру Ипподромской (верхний уровень).

«Подпорные стенки на Ипподромской магистрали были спроектированы и построены в конце 90-х годов. Сейчас важно оценить возможные изменения инженерно-геологических условий», — написал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в телеграм-канале.

Участки в зоне обрушения проверят незамедлительно, остальные — в течение месяца. Причину обрушения установят в ходе обследования участка и разработки проекта восстановления подпорной стенки.

В течение суток должны демонтировать рухнувшие конструкции и навалы грунта и восстановить движение по Ипподромской магистрали пока только по двум полосам из трех имеющихся в одном направлении.

Ипподромская улица — скоростная магистраль непрерывного движения в Новосибирске. Разрешенная скорость движения — до 80 километров в час. Строительство началось в 1980-х годах XX века. Торжественное открытие состоялось в 2007 году.