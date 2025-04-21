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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Уиткофф вскоре вновь отправится в Москву

Источник:
ТАСС
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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после переговоров в Лондоне с участием представителей Украины, может вновь отправиться в Россию, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В Лондон, помимо Уиткоффа, со стороны США поедут госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог. В случае положительного исхода переговоров, Уиткофф может отправиться в Россию, рассказали источники.

По их словам, США на встрече в Лондоне предложат признать Крым российским, а также согласиться с контролем России над новыми регионами и снятием с повестки возможности вхождения Украины в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно высказывался в поддержку урегулирования украинского конфликта, но только с учетом интересов России и при устранении первопричин кризиса.

Тема: Военная операция на Украине
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