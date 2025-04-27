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Нужно ли платить за разбитый товар в магазине

Источник:
Sibnet.ru
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Платить за разбитый в магазине товар не нужно, если это произошло случайно, рассказал председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

«Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно. По закону собственником товара до оплаты является магазин, и риск случайного повреждения имущества несет именно он», — объяснил агентству «Прайм» эксперт.

Если же посетитель специально бросил товар на пол или в стену, убыток придется возместить. Подтвердить факт намеренной порчи помогут камеры видеонаблюдения и показания свидетелей.

При отказе посетителя магазина оплачивать умышленно поврежденный товар торговая точка может обратиться в суд, отметил Павлов.


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Жизнь #Законы #Торговля
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