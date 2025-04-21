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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп понадеялся на мирное соглашение уже на этой неделе

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута на предстоящей неделе.

«Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе, — написал американский лидер в социальной сети Truth Social. По его словам, в таком случае обе стороны «начнут активно вести бизнес» с США, что позволит им «заработать состояние».

Президент России Владимир Путин в канун Пасхи объявил о прекращении огня. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в рамках перемирия будет действовать «зеркально».

Представитель американского Госдепа заявил Reuters, что США приветствовали бы продление перемирия между Россией и Украиной.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

physx

Действительно, как могут США запретить Мексике размещать наши базы и ракеты на ее территории

Nik3316

сейчас придет Jek и объяснит что витая пара рулит над PON)))

mosquito__2010

перспективы куева и так всем очевидны.по крайней мере некоторых городов пока его.одесса и днепропетровск...

mosquito__2010

да что там европа сейчас сама украина это полноценная современная европейская страна с высокими европейскими...