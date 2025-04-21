Трамп понадеялся на мирное соглашение уже на этой неделе

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута на предстоящей неделе.

«Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе, — написал американский лидер в социальной сети Truth Social. По его словам, в таком случае обе стороны «начнут активно вести бизнес» с США, что позволит им «заработать состояние».

Президент России Владимир Путин в канун Пасхи объявил о прекращении огня. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в рамках перемирия будет действовать «зеркально».

Представитель американского Госдепа заявил Reuters, что США приветствовали бы продление перемирия между Россией и Украиной.