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Лавров удивился открытому возрождению нацизма в Европе

Источник:
Sibnet.ru
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Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Евросоюз открыто хочет возобновления европейской идеологии нацизма, это уму непостижимо, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление. Оно действительно, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма, где она зародилась, была уничтожена, категорически запрещена Нюрнбергским трибуналом — тоже на территории Европы», — сказал Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он отметил, что сейчас идеология нацизма в Европе возрождается. «Причем лидерство в этом процессе принадлежит руководителям "брюссельской бюрократии"», — отметил глава МИД России.

«Мы с этим мириться не будем, приложим все силы, чтобы эта идеология "не поднимала голову", чтобы она была раз и навсегда уничтожена и чтобы Европа все-таки вернулась к своим ценностям», — отметил Лавров.

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