Китай нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию

Китай в марте впервые за полгода нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию в месячном выражении — почти втрое, следует из данных китайской таможни.

Экспорт автомобилей из КНР в Россию начал сокращаться месяц к месяцу в октябре на фоне увеличения утилизационного сбора. В январе же после второго этапа его повышения Китай и вовсе снизил продажи до минимумов с конца зимы 2023 года.

Но в начале весны поставки легковых автомобилей из КНР в Россию показали положительную динамику впервые с сентября прошлого года — они выросли в 2,6 раза и составили максимальные с декабря 605 миллионов долларов, приводят РИА Новости данные таможни.

Хотя в годовом выражении поставки все еще ниже значений марта прошлого года — почти на 30%, это вдвое меньше февральского разрыва в 65%.

В целом Россия в январе — марте закупила в Китае легковых автомобилей на 1,35 миллиарда долларов, а грузовых — на 98,5 миллиона, это меньше показателей за аналогичный период прошлого года в 1,7 и 4,6 раза соответственно.