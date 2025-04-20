НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Китай нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию

Источник:
РИА Новости
205 2

Китай в марте впервые за полгода нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию в месячном выражении — почти втрое, следует из данных китайской таможни.

Экспорт автомобилей из КНР в Россию начал сокращаться месяц к месяцу в октябре на фоне увеличения утилизационного сбора. В январе же после второго этапа его повышения Китай и вовсе снизил продажи до минимумов с конца зимы 2023 года.

Но в начале весны поставки легковых автомобилей из КНР в Россию показали положительную динамику впервые с сентября прошлого года — они выросли в 2,6 раза и составили максимальные с декабря 605 миллионов долларов, приводят РИА Новости данные таможни.

Хотя в годовом выражении поставки все еще ниже значений марта прошлого года — почти на 30%, это вдвое меньше февральского разрыва в 65%.

В целом Россия в январе — марте закупила в Китае легковых автомобилей на 1,35 миллиарда долларов, а грузовых — на 98,5 миллиона, это меньше показателей за аналогичный период прошлого года в 1,7 и 4,6 раза соответственно.

Еще по теме
Названа стоимость Lada Iskra
Запущено серийное производство Lada Iskra
Названы лучшие автомобили мира. ФОТО
Определены самые надежные автомобили в России
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Карта Победы: отмечаем 80-летие онлайн
Захарова ответила на планы Украины пригласить лидеров ЕС 9 мая
Путин поставил задачи для полета на Марс
Захарова предупредила Эстонию об ответе при нападении на суда РФ
Обсуждение (2)
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
50
Захарова ответила на планы Украины пригласить лидеров ЕС 9 мая
37
Захарова предупредила Эстонию об ответе при нападении на суда РФ
31
Танки Leopard 2 плохо себя показали в боях на Украине
31
Парад Победы в Москве соберет более 20 глав государств
24
Путин поставил задачи для полета на Марс